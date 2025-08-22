Tatiana Reyna celebra sus 80 años en un concierto: honrará la memoria de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda viva del flamenco y copla Tatiana Reyna ofrecerá un íntimo homenaje a su trayectoria en un encuentro que conmoverá al alma del público.

"Claveles Rojos", el espectáculo presencial que se llevará a cabo en el Centro Cultural de Chacao, es un tributo musical a la carrera de la artista y a la memoria de su hijo Cheo Azpúrua.

El telón se alza para uno de los eventos más emotivos del calendario cultural de Caracas, el cual se realizará el próximo domingo 31 de agosto de 2025 a las 11:00 am.

El espectáculo contempla un homenaje musical a una trayectoria de ocho décadas, pero también un sincero tributo a su hijo.

Claveles Rojos

Los boletos para el show están disponibles en dos secciones:

Platea tiene un costo de $ 30.

Balcón cuesta $ 20.

Se recomienda a los interesados que adquieran sus entradas con antelación para asegurar su participación en este evento.

No es solo una celebración de sus 80 años, sino una catarsis musical y un acto de amor.

Cada copla, nota y movimiento de la artista en el escenario servirá como un hilo conductor que conecta con su presente, pasado, arte y vida personal.

¿Quién es Tatiana Reyna?

Nacida en Venezuela en una familia de profundas raíces musicales, Tatiana Reyna se convirtió en una de las mayores exponentes del flamenco y la copla española en el continente.

A Reyna se le considera como una "leyenda viva" porque ha dedicado su vida a un género que, aunque es ajeno a su geografía, se ha convertido en una parte intrínseca de su alma.

Su arte no solo se limita a la música, pues también es bailarina y una artista completa que domina el escenario con su presencia, y año tras año, se ha ganado el respeto y la admiración de varias generaciones de aficionados.

Fue la primera extranjera en representar a España como primerísima figura en todos los festivales de flamenco a escala internacional. Su nombre figuraba en los primeros tabloides españoles de los 60's, según un informe de El Estímulo.

Con este concierto, Tatiana Reyna no solo reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes de su generación, sino que también ofrece un regalo invaluable a su público; una lección de vida, pasión y resiliencia.

Claveles Rojos es un acto de amor en todas sus formas, amor por el arte, por la vida y sobre todo, el amor perdurable de una madre por su hijo.

