Reconocida competencia gastronómica vuelve a Caracas este 2 de octubre: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El campus de la Universidad Central de Venezuela será sede, una vez más, de una competencia gastronómica que ha ganado prestigio entre panaderos y emprendedores caraqueños.

La jornada, organizada por Rogelio Salcedo y Denys Salomón, busca impulsar la excelencia técnica, la creatividad y el orgullo gremial en un formato formativo y competitivo.

Competencia gastronómica con respaldo gremial y enfoque ciudadano

Desde su primera edición en 2022, el evento ha contado con el aval de Fevipan y el apoyo de panaderías tradicionales, artesanos y nuevos talentos del sector.

Además de premiar el sabor, la competencia ofrece asesoría en producción, marketing y redes sociales, fortaleciendo habilidades clave para el oficio panadero.

¿Qué es el Cachito de Caracas?

El Cachito de Caracas es el nombre oficial de esta competencia, dedicada a un ícono del desayuno venezolano que también conquista meriendas y cenas.

Los participantes compiten por elaborar el mejor ejemplar, respetando técnicas tradicionales y apostando por propuestas innovadoras que conecten con el paladar caraqueño.

Formación, sabor y tradición en una sola jornada

Los participantes reciben asesoría en producción, marketing y redes sociales, fortaleciendo sus habilidades dentro y fuera del horno.

“El Cachito de Caracas” se consolida como espacio de encuentro, aprendizaje y orgullo gremial para quienes viven la panadería con pasión.

La convocatoria está abierta a todos los que deseen mejorar, actualizarse y compartir su talento en esta jornada gastronómica.

Visita nuestra sección: Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube