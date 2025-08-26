Reset Gallery trae una nueva exposición: estará disponible hasta finales de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este 23 de agosto de 2025 se inauguró en las salas de la galería en Las Mercedes la exposición EMERGENTES,p roducto de la reciente convocatoria Flash Open Call que realizó Reset Gallery a través de sus redes sociales.

Este proyecto museográfico cuenta con la participación de seis creadores que ha sido seleccionados: Andrés Lagain, Rodrigo López, Gonzalo Maduro, Onai Quiñonez Tolosa, Juan Andrés Requena y Luis Romano.

Además, en calidad de artista invitada especial, estará presente la escultora Constantine Loyd.

Las puertas de la Reset Gallery abren a partir de las 11 de mañana y estará disponible hasta finales de septiembre.

Reset Gallery

¿De que se trata esta exposición en Reset Gallery?

EMERGENTES cuenta con la curaduría del museólogo e investigador Gabriel Guevara, quien expresa que “mirar a los EMERGENTES desde un espectro global significa reconocer que, más allá de las fronteras, los jóvenes artistas están reinterpretando los lenguajes del arte, reescribiendo códigos técnicos y cuestionando la tradición".

Esta iniciativa crea una plataforma abierta y alineada con las tendencias internacionales, donde lo emergente es valorado, no como una etapa inferior, sino como un territorio fértil, cargado de nuevos paradigmas y posibilidades disruptivas.

El proyecto tiene de protagonistas a Lagain, López, Maduro, Quiñonez Tolosa, Requena y Romano, quienes recorran la muestra podrán acercarse a un conjunto de piezas que se ubican en los territorios de la pintura, la fotografía y la escultura.

Esta experiencia de laboratorio de pulsos creativos da cuenta de los discursos que manejan e investigan los jóvenes artistas seleccionados.

Con cada obra instalada en las salas estos artistas proponen nuevas formas de mirar el arte contemporáneo. Son narrativas personales, que evidencian los procesos de formación de cada uno.

"Sus obras revelan inquietudes y perspectivas únicas en las que están presentes las exploraciones matéricas, las revisiones del cuerpo, los paisajes intervenidos y las geometrías inventadas que dialogan en una cartografía plural de la contemporaneidad", señalan en nota de prensa.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube