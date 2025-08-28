Salud

"Lara cuenta con el mejor sistema oncológico de Latinoamérica", Reyes Reyes anuncia estos nuevos servicios

También cuenta con consultas de medicina interna

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 08:02 pm

Este miércoles, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, inspeccionó el Servicio Desconcentrado de Oncología ubicado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), que está en un proceso de rehabilitación y equipamiento. 

“Falta poco, ya casi está listo,estamos afinando los últimos detalles en pruebas para iniciar con el acelerador lineal y tomógrafo”, indicó la autoridad regional, refiere el Informador Ve. 

Aseguró que este espacio brindará el servicio de radioterapia gratuita, a pacientes oncológicos que lo ameriten con “el mejor equipo de profesionales, entre oncólogos y fisio-médicos; es un trabajo muy exigente que amerita tiempo, dedicación y sobre todo amor y mucha empatía”. 

Actualmente, el Servicio Desconcentrado de Oncología, mantiene activa el área de quimioterapia, con 18 sillones, de lunes a viernes y cuenta con consultas oncológicas y de medicina interna. 

Además tiene departamentos de simulación, braquiterapia, áreas generales, planificación y dosimetría. 

“Estos avances brindarán la solución al requerimiento que tanto solicitan en temas de quimioterapia y radioterapia; ya Lara cuenta con el mejor sistema oncológico en toda Latinoamérica”, concluyó.

Miércoles 27 de Agosto - 2025
