Buenas noticias para Petare: reinauguran consultorio "El Reencuentro"

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Juntos Todo Es Posible hizo entrega de los trabajos de rehabilitación integral del consultorio “El Reencuentro”, ubicado en el barrio José Félix Ribas, ubicado en Petare, municipio Sucre del estado Miranda.



Las obras desarrolladas en este espacio en el que atienden a pacientes de medicina general incluyeron demoliciones y desmontajes, instalaciones eléctricas y sanitarias, además de adecuación de aires acondicionados y ventilación.

Asimismo, se pudo constatar la dotación de equipos médicos, materiales quirúrgicos, mobiliario de cocina y artículos de papelería, refiere una NDP.

Reinauguran consultorio "El Reencuentro"

Pedro Malaver, coordinador nacional de la Corporación Juntos Todo Es Posible, precisó que cumplen con las obras aprobadas por el primer mandatario nacional.

“Desde las consultas populares hasta las obras presidenciales, muestra de ello es esta obra”, subrayó para adelantar que aspiran a seguir reforzando el sistema de salud primario venezolano.



Más de 1900 personas beneficiadas

Además, enfatizó que con la inauguración de esta obra, viene a favorecer a cerca de 1.921 personas que viven en el sector.



Por su parte, el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Diógenes Lara, celebró la reinauguración del ambulatorio.



“Nuestros abuelos, nuestros niños; todos hoy nos vemos beneficiados por estas acciones que adelanta el presidente Maduro en las cinco parroquias de Petare. Somos la gente que resuelve”, enfatizó Lara.



Entretanto, Pedro Infante, diputado de la Asamblea Nacional y portavoz del Plan Antonio José de Sucre, resaltó que esta obra responde a la Agenda Concreta de Acción (ACA), de la Comuna Rogelio Castillo Gamarra. Dijo que son 24 consejos comunales trabajando de manera organizada.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube