Tras denuncia en redes sociales: el INTT pone un alto al cobro excesivo del pasaje

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tomó medidas tras recibir una denuncia a través de redes sociales sobre una unidad de transporte público que presuntamente cobraba una tarifa superior a la autorizada en la ruta Caracas–La Guaira.

La información la dio a conocer el INTT, quien explicó las medidas realizadas para atender la irregularidad.

El INTT pone un alto al cobro excesivo del pasaje

En tal sentido, reveló que, como parte del procedimiento, se citó a los responsables de la unidad (conductor y colector) pertenecientes a las Organizaciones Unidas de Conductores Caracas–La Guaira, involucrados en el incidente, para iniciar el proceso correspondiente, refiere una NDP.

Durante la comparecencia, se les notificó formalmente que no deben reincidir en esta infracción; de lo contrario, se aplicará un procedimiento administrativo que podría conllevar la suspensión de la licencia para conducir y de la certificación de prestación de servicios.

De acuerdo con el artículo 108, numeral 2, de la Ley de Transporte Terrestre, se deben garantizar los derechos de los pasajeros, incluyendo el establecimiento de tarifas acordes al servicio prestado.

Por ello, el INTT exhorta a todos los conductores del transporte público a cumplir con lo establecido en la Gaceta Oficial N.º 43.013, publicada el 22 de noviembre de 2024, la cual fija las tarifas según la distancia y el tipo de ruta urbana o suburbana.

