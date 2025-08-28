El INTT arranca nuevas jornadas de operativos especiales: fechas y ubicaciones 

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el inicio de nuevas jornadas de operativos especiales en varias regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial del INTT en NDP, se garantizará la atención y emisión de trámites vehiculares a las comunidades durante la semana del 25 al 30 de agosto.

¿Qué se sabe de las nuevas jornadas de operativos especiales del INTT?

Los usuarios podrán acudir a los puntos establecidos en las siguientes fechas y lugares:

28 de agosto

– Monagas: Municipio Libertador, Temblador, sede de PDVSA

– Bolívar: El Callao, calle principal del sector La Ramona, parque recreativo

– Barinas: Urbanización Domingo Ortiz, instalaciones del centro clínico

– Aragua: La Victoria, avenida principal Soco, calle del estadio, empresas Empire y Motomania

– Carabobo: Puerto Cabello, Base de Misiones de la parroquia Goaigoza, pueblo de Goaigoza

29 de agosto

– Distrito Capital: Sede de El Helicoide

30 de agosto

– Carabobo: Naguanagua, Centro Comercial Cristal, Motorland 2025

El INTT reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad vial y la atención ciudadana, consolidando su presencia activa en todo el territorio nacional mediante estos operativos, agrega la NDP.

Para más información sobre este y otros despliegues institucionales, consulte las redes sociales oficiales del INTT.

