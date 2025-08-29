Reprograman la Expo Asiática 2025: conoce las nuevas fechas del evento en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los días 27 y 28 de septiembre, tendrá lugar en la Galería de Arte Nacional, Bellas Artes, la Expo Cultura Asiática 2025, actividad que mostrará todo lo referente al continente asiático. La actividad que iba a realizarse este fin de semana, fue reprogramada.

El evento contará con feria gastronómica, emprendimientos, cosplayer K-Pop, musicales, show de arte corporal, conferencias, zona gamer, zona infantil, concursos y más.

ENTRADA LIBRE.

HORARIOS: Desde las 10:00 a.m hasta las 8:00 p.m.

