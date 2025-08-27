Vacaciones en los museos: cuando el arte es también esparcimiento en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El panorama cultural de Caracas se revitaliza para la temporada de vacaciones, los museos de la ciudad abren sus puertas con una variada programación de exposiciones y actividades para los amantes del arte, la historia y la ciencia.

A pesar de que las vacaciones estén llegando a su fin, la actividad cultural no cesa.

¿Qué ofrecen los museos de arte en la capital?

Han preparado una atractiva programación de exposiciones y talleres para recibir a los visitantes en estas últimas semanas de vacaciones.

Museo de Los Niños

Este museo se mantiene como una opción segura y divertida para las familias venezolanas.

La nueva exhibición "Dinoaventuras" se ha convertido en la gran atracción durante esta temporada. Ofrece una ruta especial que transporta a los visitantes a la era de los dinosaurios.

El precio de la entrada es de $ 11, el museo ofrece una tarifa especial para las personas con discapacidad quienes cancelan la mitad del precio de la entrada general.

La única regla es "aprender jugando", para que grandes y pequeños construyan recuerdos en un espacio lleno de estaciones interactivas

Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón (Macc)

Es uno de los epicentros de esta movida, en su semana cuatro del 25 al 29 de agosto presenta talleres creativos enfocados en distintos públicos.

Los más jóvenes entre cuatro y ocho años pueden dar rienda suelta a su imaginación en el taller de "Figuras mágicas con arcilla", mientras que para los mayores de 10 años podrán aprender a combinar fotografía con técnicas artísticas en "Miradas que pintan: fotografía intervenida", según lo que indica su página de Instagram.

A parir de los 12 años, los visitantes pueden participar en "Arma y desarma: lego para pensar" un taller que usa la metodología de Lego Play para fomentar la creatividad y la resolución de problemas.

Museo de Bellas Artes (MBA)

En su cuarta semana de "Planes Vacacionales" destacan en su agenda los cursos de "Zentangle" para los pequeños de seis a ocho años y un taller de comic y mangas para aprender a crear personajes desde los ocho a los 15 años, de 9:30 am a 12:00 pm.

Además, la MBA también prepara un evento para el público adulto como el ciclo de "Ponencias: la ciudad y su música" en colaboración con el Salón del Bochinche Salsero, con la charla del jueves 28 "la paila criolla, la paila moderna".

Es de entrada libre de 4:00 pm a 6:00 pm.

Galería de Arte Nacional (GAN)

La institución mantiene abierta al público hasta el domingo 31 de agosto la instalación fotográfica "Orinoco Ayacucho, 1824-2024", una obra que invita a la reflexión sobre la historia y la memoria visual de Venezuela.

La oferta cultural de la capital demuestra que los museos son espacios dinámicos que se adaptan a las necesidades de su público, ofreciendo una experiencia educativa y de recreación para todos.

