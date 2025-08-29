Nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Guatire: fecha, horario y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La fundación sin fines de lucro, Misión Nevado, anunció este jueves una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en Guatire, municipio Zamora del estado Miranda.

Misión Nevado informó de la jornada a través de una publicación en su cuenta en la plataforma Instagram.

Atención veterinaria gratuita en Guatire

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, la jornada contará con diversos servicios gratuitos para los peludos de la casa.

Asimismo, señala que esta jornada está dirigida a los "perritos y gatitos comunitarios", sin embargo, resalta que "todos nuestros servicios son completamente gratuitos y estaremos felices de atender a los animalitos que tienen hogar".

Los servicios gratuitos disponibles durante la jornada son los siguientes:

Consulta veterinaria

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Fecha, horario y ubicación

Al respecto, Misión Nevado indicó que estarán ubicados en la iglesia que se encuentra específicamente en la entrada del sector Quemaito, en el municipio Zamora, parroquia Guatire.

Horario y fecha:

La jornada se llevará a cabo el viernes 29 de agosto a partir de las 10 de la mañana, donde las mascotas comunitarias y con hogar podrán recibir una atención veterinaria integral gratuita.

