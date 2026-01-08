Ciudad

Así amanece Caracas este 8 de enero: restricción de paso en Plaza Venezuela

Por Maria Isabel Rangel
La mañana de este jueves 8 de enero, el centro de la ciudad de Caracas se encuentra sin restricción de tráfico, al menos hasta las 8:30 a.m.

"Centro de Caracas despejado de momento. Solo hay restricción de paso en la Gran Avenida (frente a La Previsora), en Plaza Venezuela. 8:00 a.m. Autopistas sin restricciones. Metro y Ferro con normalidad. Terminales de Zona Rental y La Bandera operativos", detalló el periodista Robert Lobo.

Más hacia el este, específicamente a la altura de Plaza Venezuela, se encuentra el paso cerrado en un tramo de la Gran Avenida, frente a la Torre La Previsora. En el lugar se instalará una tarima para una actividad política.

