Las ojeras, esas manchas oscuras o bolsas que salen bajo los ojos son una combinación de genética, falta de sueño, estrés, envejecimiento y estilo de vida. Es decir, cuando la persona no descansa, está deshidratada, abusa del tabaco y el alcohol, la parte fina bajo los ojos muestra una sombra oscura o tonos azulados o morados como resultado de unos vasos sanguíneos dilatados o hiperpigmentación, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué se puede hacer para eliminar las ojeras?

Según los expertos, reducir las bolsas debajo de los ojos puede lograrse, principalmente con un buen descanso. También conviene adaptar la dieta y para ello es clave bajar el consumo de sal, pues este ingrediente hace que el cuerpo retenga agua, y eso puede causar bolsas e hinchazón. Además, las compresas frías o algunos productos para el cuidado de la piel son una buena opción.

Atenúalas

Otra solución accesible y efectiva resulta el uso de aceites como el de almendras, coco, ricino o mezclas con lavanda, manzanilla e hinojo, según la IA. Estos aceites hidratan, nutren y desinflaman, mejorando la circulación y aclarando la piel.

El remedio para atenuar las ojeras consiste en aplicar cualquiera de estos aceites con toques suaves en el contorno de los ojos antes de dormir. Cabe acotar que, se deben diluir o usar con cuidado por ser aceites esenciales.

También se pueden usar según comparte Mejor con Salud aceite de oliva, aceite de rosa mosqueta o aceite de hinojo.

El uso de cualquiera de estos aceites debe ser constante para poder apreciar sus aportes.

Si tienes dudas, consulta con tu dermatólogo de confianza para que te asesore acerca de su aplicación y así no poner en riesgo esta parte del rostro.

