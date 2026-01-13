Esta ciudad de Chicago ofrece clases gratuitas para el examen de ciudadanía: sepa cuál

Suscríbete a nuestros canales

El ayuntamiento de la ciudad de Cicero, Chicago, lanzó un programa de apoyo gratuito para los residentes que buscan obtener la naturalización estadounidense, ofreciendo cursos de inglés y preparación para el examen de civismo sin costo alguno.

Esta iniciativa responde a la reciente actualización de la prueba de ciudadanía, la cual ahora exige responder correctamente 12 de 20 preguntas aleatorias, a diferencia del formato anterior que solo requería 6 aciertos de 10 intentos.

Los interesados pueden asistir a sesiones presenciales en el centro comunitario local los martes y jueves por la tarde, o participar en la modalidad virtual durante las mañanas, siempre bajo reservación previa debido a que el cupo es limitado.

Este acompañamiento educativo resulta importante para los solicitantes, ya que el proceso actual pone un mayor énfasis en el conocimiento profundo de la historia y la estructura gubernamental de los Estados Unidos.

Para calificar a la ciudadanía, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) mantiene requisitos estrictos, como demostrar al menos cinco años de residencia permanente legal, contar con una conducta moral intachable y tener la capacidad de comunicarse eficazmente en inglés.

Estas clases gratuitas no solo ayudan a superar la barrera del idioma, sino que guían a los inmigrantes de Cicero a través de los desafíos técnicos y legales de un examen que se ha vuelto más riguroso en los últimos meses.

