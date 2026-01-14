EEUU logra primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump ejecutó la primera venta de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares, según confirmó un alto funcionario del gobierno estadounidense al medio especializado Semafor.

Trump afirmó en días pasados que la administración tomará el control de hasta 50 millones de barriles de crudo para su comercialización, bajo un esquema donde las ganancias serán redistribuidas al país en lo que se considera un acuerdo sin precedentes.

El funcionario consultado por Semafor destacó que el liderazgo interino en Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, mostró una "cooperación plena" desde el anuncio del nuevo acuerdo energético la semana pasada.

La venta marca un hito inicial en la gestión estadounidense de Venezuela.