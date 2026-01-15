Tensión en Minneapolis: agente de ICE hiere de bala a un venezolano en medio de un violento operativo

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Minneapolis vuelve a ser el epicentro de la controversia migratoria tras un tiroteo ocurrido la noche de este miércoles. Un ciudadano de nacionalidad venezolana resultó herido de bala en la pierna tras un enfrentamiento con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un incidente que ha desatado nuevas protestas y el rechazo de las autoridades locales.

El incidente: persecución y "emboscada"

De acuerdo con el informe oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los hechos comenzaron cerca de las 7:00 p.m. durante un control de tráfico como parte de la "Operación Metro Surge". El ciudadano venezolano, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, intentó evadir a los agentes en su vehículo, colisionando poco después contra un auto estacionado.

Al intentar huir a pie, se produjo un forcejeo. Según la versión del DHS, otras dos personas salieron de una residencia cercana y atacaron al oficial con una pala de nieve y un palo de escoba. El agente, alegando que temía por su vida ante lo que describió como una "emboscada", disparó su arma reglamentaria impactando al venezolano en la pierna.

Minneapolis: una ciudad al límite

Este suceso ocurre apenas una semana después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good, una ciudadana estadounidense, en un operativo similar que ya mantenía los ánimos caldeados en Minnesota.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador Tim Walz han reaccionado con dureza. Frey reiteró su exigencia de que el ICE abandone la ciudad, calificando la situación como "insostenible", mientras que cientos de manifestantes se concentraron anoche en el lugar de los hechos, enfrentándose a la policía en medio de nubes de gas lacrimógeno.

