De un autobús Greyhound a favorito de Trump: la increíble historia de Byron Donalds que lo encamina a la gobernación de Florida

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por la gobernación de Florida en 2026 toma un rumbo definitivo tras el contundente respaldo del presidente Donald Trump.

El actual representante Byron Donalds se consolida como el favorito indiscutible para las elecciones del próximo 3 de noviembre, liderando las encuestas con una ventaja que parece inalcanzable para sus competidores tras recibir el "visto bueno" de la Casa Blanca.

Donalds, quien representa al distrito 19 del estado en el Congreso federal, busca ahora suceder a Ron DeSantis bajo la promesa de llevar el "manto de liderazgo" de Florida hacia el futuro.

El "Efecto Trump" en las encuestas

El panorama electoral de Florida dio un giro drástico este 8 de enero de 2026, cuando la encuestadora Fabrizio, Lee & Associates reveló el impacto real del apoyo presidencial en la intención de voto republicano:

Escenario sin mención de respaldo: Donalds lidera con un 45% .

Escenario con respaldo de Trump: Su intención de voto se dispara hasta un aplastante 73% .

Competidores: Muy rezagados se encuentran el vicegobernador Jay Collins (5%), James Fishback (4%) y Paul Renner (3%).

Trump describió a Donalds en Truth Social como un "gran y poderoso gobernador" que trabajará codo a codo con su administración para asegurar la frontera, combatir la delincuencia migratoria y defender la Segunda Enmienda.

Del autobús Greyhound al Capitolio: ¿Quién es Byron Donalds?

La historia de Donalds es la de un ascenso meteórico. Nacido en Brooklyn en 1978 y criado por una madre soltera, llegó a Florida a los 17 años con solo un maletero lleno de ropa.

A pesar de enfrentar dificultades legales en su juventud por posesión de marihuana —incidentes que ha reconocido abiertamente—, logró enderezar su camino:

Educación: Se graduó en Finanzas y Marketing por la Universidad Estatal de Florida (FSU) en 2002. Sector Privado: Forjó una carrera exitosa en los sectores bancario, financiero y de seguros en el suroeste del estado. Carrera Política: En 2016 llegó a la Cámara de Florida y en 2021 saltó al Congreso de los Estados Unidos.

Su legado legislativo en Florida

Como legislador estatal, Donalds se enfocó en pilares que hoy resuenan con la base republicana:

Libertad Escolar: Lideró las Becas Hope , que permiten a niños víctimas de acoso escolar transferirse a escuelas privadas.

Transparencia Parental: Aprobó leyes para que los padres supervisen los materiales educativos en las aulas.

Justicia y Finanzas: Presidió subcomités clave de seguros y banca, áreas críticas para la economía del estado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube