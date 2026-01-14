Visibilidad cero hasta marzo en Florida: sigue estas reglas de oro al volante

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno de la niebla densa en el sur de Florida, especialmente en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, es un evento meteorológico recurrente durante los meses de invierno, es decir que se prolongará hasta marzo.

Justamente en estos días de enero de 2026, se han emitido alertas debido a que la visibilidad ha caído incluso a cero en zonas interiores, afectando tanto el tráfico en autopistas como la operación de aeropuertos.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

En Florida se presentan principalmente dos tipos de niebla. Una ocurre durante noches despejadas y con vientos en calma. El calor acumulado en el suelo durante el día se escapa hacia la atmósfera, enfriando la superficie rápidamente. Al enfriarse el aire húmedo cerca del suelo, el vapor de agua se condensa y forma la niebla que vemos al amanecer. La otra, sucede cuando aire cálido y húmedo proveniente del mar (Atlántico o Golfo) se desplaza sobre la superficie terrestre más fría del interior de Florida. Esto es muy común en Palm Beach y las zonas costeras de Miami-Dade.

Las zonas más afectadas por la niebla densa, suelen ser hacia el oeste, cerca de la US-27 y la I-75 o "Alligator Alley", donde hay más humedad acumulada por la vegetación. De igual forma el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el de Fort Lauderdale (FLL) suelen reportar retrasos en vuelos matutinos porque la visibilidad impide las maniobras de aterrizaje.

Reglas de oro al volante

Las autoridades de tránsito han emitido una serie de recomendaciones críticas para garantizar la seguridad:

Usa luces bajas siempre: las luces altas se reflejan en las gotas de agua de la niebla, creando un efecto de "espejo blanco" que te cegará a ti y a los demás conductores. Si tu vehículo tiene luces de niebla, actívalas. Están diseñadas para iluminar el suelo por debajo de la capa de niebla. Evita las luces de emergencia (intermitentes) en movimiento: en la niebla pueden confundir a otros conductores, haciéndoles pensar que estás detenido, provocando frenazos innecesarios. Si no puedes ver más allá de unos metros, debes ir mucho más despacio. Con niebla densa debes dejar al menos 5 segundos de espacio con el vehículo de adelante. No confíes en las luces traseras ajenas: seguir de cerca las luces de otro auto puede darte una falsa sensación de seguridad, pero si ese conductor se sale de la vía o frena bruscamente, tú no tendrás tiempo de reaccionar. Limpia el parabrisas y usa el desempañador: mantén los limpiaparabrisas activos y el aire acondicionado en modo de desempañador para evitar que el vidrio se nuble por dentro. Baja un poco la ventana: esto te permitirá escuchar el tráfico que no puedes ver, especialmente en intersecciones o cambios de carril. En caso de visibilidad cero, sal de la carretera: si debes detenerte en el hombrillo de la autopista, intenta alejarte lo más posible de la vía, apaga todas las luces (para que otros no crean que vas circulando y te choquen por detrás) y pon el freno de mano.

