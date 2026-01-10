¿Vives en Florida? Aprovecha el nuevo descuento de Disney World solo para residentes

Suscríbete a nuestros canales

El acceso a los parques temáticos en Orlando contará con una opción de ahorro para los habitantes locales durante la primera mitad del año. La empresa Disney World oficializó el retorno del programa de entradas diferenciadas, el cual estará disponible para su uso desde el 12 de enero hasta el 16 de mayo de 2026.

Esta modalidad permite el ingreso a Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom mediante pases de varios días que no requieren ser utilizados de forma consecutiva, siempre que se cuente con una reserva previa en el sistema digital del complejo.

Esquema de costos y opciones de los pases

La propuesta para este periodo contempla dos variantes principales para los beneficiarios. El ticket de cuatro días tiene un precio de 255 dólares (un promedio de 64 dólares por jornada), mientras que la opción de tres días se ubica en 235 dólares (aproximadamente 79 dólares por día). A estos montos se les deben sumar los impuestos correspondientes.

Los usuarios tienen la posibilidad de añadir el complemento Park Hopper por un cargo adicional de 40 dólares, lo que permite visitar más de un parque en el mismo día después del horario permitido para el cambio.

Sobre esta reactivación, residentes del estado compartieron su perspectiva:

“Es la forma más viable de llevar a los niños a los parques sin pagar el precio de turista internacional, aunque ahora el reto es conseguir los cupos en los días que uno tiene libres”, comentó Mariela R., habitante de Miami.

Requisitos de residencia y novedades operativas

Para validar la compra y el ingreso, es obligatorio presentar una identificación oficial emitida por el estado de Florida, como la licencia de conducir o una identificación militar vinculada a una dirección local.

Durante la vigencia de este ticket, el complejo presentará actualizaciones técnicas en atracciones como Big Thunder Mountain Railroad y Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin. Asimismo, en Animal Kingdom se habilitará un punto de encuentro con el personaje Bluey y en EPCOT se desarrollará el Festival Internacional de las Artes del 16 de enero al 23 de febrero.

Al respecto de la logística, otro usuario señaló:

“El ahorro es real, pero hay que tener en cuenta que el estacionamiento se paga aparte y eso sube el presupuesto del día si no vas en un hotel del complejo”, indicó Carlos D., residente de Orlando.

Los tickets "Discover Disney" no son transferibles ni reembolsables y expiran automáticamente el 16 de mayo de 2026. El costo del estacionamiento para vehículos particulares se mantiene en 35 dólares por día, mientras que el servicio preferencial asciende a 60 dólares diarios.

La disponibilidad de los parques está sujeta a la capacidad operativa de cada jornada y las reservas deben gestionarse a través de la aplicación oficial o el sitio web de la compañía.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube