Operativo "Holiday Heat": Policía de Dallas captura a más de 50 fugitivos, incluidos 11 sospechosos de asesinato

En un golpe contra la criminalidad en el norte de Texas, las autoridades de Dallas confirmaron este jueves la finalización del operativo especial "Holiday Heat", que resultó en la detención de 52 fugitivos de alta peligrosidad.

La operación, coordinada entre agencias locales y federales, se centró en sacar de las calles a individuos con órdenes de arresto activas por delitos violentos.

Criminales de alto perfil tras las rejas

El jefe policial de Dallas, Daniel C. Comeaux, detalló en conferencia de prensa que el éxito de la misión radica en la captura de sujetos vinculados a los crímenes más graves, según reseña The Dallas Morning News.

Del total de detenidos, 11 sospechosos eran buscados por cargos de asesinato. El resto de los capturados enfrentan cargos por robo agravado, agresión con armas de fuego y tráfico de sustancias controlada

El operativo no fue una redada aislada, sino una respuesta planificada al repunte de incidentes violentos durante la temporada festiva. Las autoridades utilizaron unidades de inteligencia y equipos tácticos para rastrear a los fugitivos en diversos puntos de la ciudad y el área metropolitana de Fort Worth.

"Este es un mensaje claro para quienes creen que pueden eludir la justicia: no hay lugar donde esconderse en Dallas", afirmó Comeaux ante los medios.

