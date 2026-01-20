¡No tienes necesidad de ir a la peluquería! Alisa el cabello con esta fruta rica en vitaminas: así debes preparar y aplicar la mascarilla

Suscríbete a nuestros canales

El encrespamiento del cabello suele ocurrir por la deshidratación de la capa protectora y por la disminución de funciones de los folículos pilosos, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Asimismo, los cambios climáticos también afectan la porosidad del cabello, especialmente humedad que afecta negativamente los folículos pilosos, según la información reseñada por Garnier.

En la actualidad existen múltiples productos comerciales a base de químicos abrasivos que alisan el cabello fácil y rápido, pero también hay alternativas caseras que cumplen la misma función, por ejemplo, cambur, aceite de oliva y un huevo, tres ingredientes que suelen estar en casa, los cuales contienen propiedades vitamínicas que nutren el cabello desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 20 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Además, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para evitar daños en el cabello la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

