Receta para un cabello perfecto y libre de frizz: basta con mezclar tres ingredientes

¿Sueñas con lucir un cabello perfecto y libre de frizz? Acabar con el encrespamiento o esponjamiento indeseado del pelo es posible, siempre y cuando se trate el problema de raíz, es decir, la cauda del problema.

Si consigues frenar la falta de hidratación y la falta de sellado de la cutícula capilar, lograrás controlar el frizz.

¿Qué hacer para eliminar el frizz?

El cabello con frizz es el resultado de un cabello que absorbe la humedad del ambiente, y provoca que se abran las cutículas capilares y se vuelvan ásperas. Para evitar ese cabello esponjado o melena de león, los expertos de la línea francesa para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo Kerastase recomiendan evitar el uso frecuente de herramientas de calor, cambiar las toallas para secar porque crean fricción y abren las cutículas capilares, utiliza fundas de seda y satín para ayudar a retener la humedad del cabello y evitar la fricción durante el descanso, evitar omitir el uso del acondicionador o mascarilla porque genera mayor resequedad, y evitar cepillados bruscos que puedan romper las fibras capilares y generar mayor frizz.

En casa

Enfócate en hidratar profundamente el pelo, evita la fricción excesiva al lavarlo y secarlo y usa productos específicos sin sulfatos ni alcohol, refiere la Inteligencia Artificial. Además, trata en la medida de lo posible de peinarlo solo cuando está mojado y evita lavarlo todos los días.

Utiliza mascarillas hidratantes por semana, puede ser de venta comercial o preferiblemente preparaciones caseras. Una alternativa a tener en cuenta consiste en mezclar en una olla con agua tibia, dos cucharadas de maicena, dos cucharadas de azúcar morena o blanca, y dos cucharadas grandes del acondicionador o mascarilla de tu preferencia. Mezclar muy bien hasta integrar todos los ingredientes y luego proceder a aplicar en el cabello limpio y húmedo de crecimiento a puntas, evitando la raíz. Luego, coloca un gorro o bolsa plástica y deja actuar la mascarilla por 45 minutos. Transcurrido el tiempo, retira con abundante agua. La recomendación es aplicarla una vez a la semana para conseguir una melena con menos volumen, brillante y libre de frizz.

