Conoce cuál es la hierba aromática que combate la caspa y la caída del cabello: así debes aplicarla

Los cambios hormonales es una de las causas más frecuentes por la cual se acelera la caída del cabello, ya que, se alteran los sistemas del organismo, especialmente cuando pierde las vitaminas y nutrientes, ambos son indispensables para fortalecer el cuero cabelludo.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el estrés y la mala alimentación también causa la pérdida del cabello rápidamente.

En ese sentido, el champú de menta es una opción natural y económica para combatir la caída del cabello, gracias a las propiedades antisépticas que remueven el sucio, al tiempo que también lo hidratan.

Paso a paso para preparar el champú

Ingredientes

25 ml de tintura de menta.

350 ml de agua destilada.

25 gramos de hojas de menta secas.

10 gotas de aceite de menta.

500 gramos de jabón neutro.

Preparación

Vierte la tintura de menta, el aceite y el agua destilada en una olla. Hierve todos los ingredientes durante tres minutos. Agrega el jabón neutro y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade las hojas de menta a la mezcla y cocina todos los ingredientes durante dos minutos. Retira el champú del fuego y déjalo enfriar. Vierte el champú en un recipiente y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el champú?

Se sugiere que la persona aplique el champú dos veces al momento de lavar el cabello, con la finalidad de remover por completo cualquier suciedad.

Cabe destacar, que el referido producto natural también contribuye a mantener el cabello hidratado, al tiempo que aporta brillo y suavidad.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

