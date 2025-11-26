Aprende a preparar una mascarilla a base de avena para hidratar el cabello a profundidad: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación del cabello se deriva de múltiples factores, entre los más comunes se encuentre el exceso de productos químicos acumulados en la capa protectora, los cuales al no ser retirados a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el funcionamiento de los folículos pilosos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, el exceso de rayos solares también es perjudicial para el cabello, debido a la irritación que puede sufrir la cutícula.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para hidratar el cabello desde la raíz hasta las puntas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de avena, un cereal rico en vitaminas que regeneran el cabello a profundidad.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para evitar tener el cabello maltratado la persona debe establecer una rutina de autocuidado con los productos acordes.

Foto cortesía de: freepik

