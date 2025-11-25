Dile adiós a la caída del cabello con esta planta rica en vitaminas: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual se altera la cutícula capilar, ya que, requiere vitaminas para que los folículos pilosos funcionen correctamente, por ende, al organismo no contar con los nutrientes necesarios se altera la función de los folículos pilosos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, los cambios hormonales y el proceso de envejecimiento dado que la raíz del cabello se irrita.

Actualmente, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para evitar la caída del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el romero es una planta rica en vitaminas que hidrata el cabello desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que lo fortalece.

¿Cuántas veces a la semana debes lavar el cabello?

Se sugiere que la persona lave el cabello mínimo dos veces a la semana, con la finalidad de evitar la acumulación de grasa en el mismo, además, la aparición de caspa.

Asimismo, es propicio acotar que si la caída del cabello es constante y abundante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la caída del cabello la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que minimizar el uso de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

