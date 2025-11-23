Mascarilla natural a base de aceite de coco para reparar el cabello deshidratado: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

El uso constante de herramientas de calor es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se deshidrata y debilita, dado que, la cutícula se irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos acordes puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, los cambios hormonales también debilitan el cabello, ya que, todos los sistemas del organismo alteran sus funcionamiento de manera negativa.

Por ende, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

¿Cómo aplicar la mascarilla natural?

Se sugiere que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua. El proceso tiene que realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, para evitar la deshidratación del cabello y la caída del mismo la persona debe ejecutar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que minimizar el uso de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

