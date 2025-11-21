¡Olvídate del cabello maltratado! Esta es la mascarilla natural que hidrata a profundidad desde la raíz hasta las puntas: el aloe vera es la clave

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es uno de los factores más perjudiciales para el cabello, dado que, la capa protectora se irrita, lo cual al no ser tratado a tiempo con los productos acordes puede desencadenar problemas con los folículos pilosos, al tiempo que la presencia de caspa.

De acuerdo a la información reseñada por Garnier, el uso de tratamientos capilares con alto contenido de sustancias químicas y las herramientas de calor constantes también debilita la raíz capilar.

El aceite de coco en combinación del aloe vera es una de las mascarillas más efectivas para hidratar el cabello canoso, gracias a las propiedades vitaminicas que contienen ambos productos naturales.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cabello.

En definitiva, para evitar la resequedad del cabello la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

