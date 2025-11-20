Nutre el cabello con esta planta rica en vitaminas: prepara la mascarilla en menos de 10 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación de tratamientos comerciales químicamente invasivos es una de las causas más comunes por la cual se deshidrata el cabello, ya que, la capa protectora se irrita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, el uso excesivo de plancha o secador también debilita por completo el cabello.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos para nutrir el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del aloe vera, una planta rica en vitaminas que hidrata y regenera desde la raíz hasta las puntas.

Paso a paso para preparar la mascarilla capilar

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el aloe vera y el aceite de oliva en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la miel y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio, desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto mínimo durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser repetido mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

