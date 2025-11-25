Conoce el aceite que aporta mucha nutrición al cabello: es ideal para mantener tus rizos con mucha vida

Suscríbete a nuestros canales

El uso de aceite para el cabello se remonta a miles de años, refiere la Inteligencia Artificial.

Esta es una práctica ancestral que se ha transmitido a lo largo de generaciones, y en la actualidad sigue siendo parte importante de muchas rutinas de cuidado capilar.

Existen muchos tipos y se pueden aplicar después de lavar o antes, según sea el caso, y los objetivos a conseguir.

¿Qué aceite es mejor para el cabello con rizos?

Este tipo de pelo es fundamental hidratarlo con productos específicos, lavarlo con suavidad (sin frotarlo), y secarlo correctamente. Es decir, el uso de champú y acondicionador es esencial, así como aplicar mascarillas nutritivas con cierta periodicidad. Además, conviene aplicar aceites porque ayudan a sellar la hidratación, reducen el frizz, aportan brillo, nutren y fortalecen la fibra capilar, minimizando las puntas abiertas y protegen el cabello del daño.

Entre los aceites más recomendados para las melenas con rizos se encuentran argán, jojoba, ricino o coco. Este último, ideal para cabellos rizados gruesos o muy secos.

Dales vida a tus rizos

El aceite de coco es beneficioso para el cabello, ya que hidrata, fortalece y protege, siendo ideal para el pelo seco, dañado o con frizz. Según los expertos epuede usar como tratamiento de prelavado, acondicionador o para controlar el frizz y las puntas abiertas.

Según el experto en cosmética natural, Enrique Sanz “el mejor aceite para un pelo muy rizado y seco es el de coco porque aporta mucha nutrición”, publica Cuerpo Mente.

El experto indica que este tipo de melenas necesitan una nutrición más intensa que otros tipos de cabellos, por lo que siempre recomienda el uso de aceites densos como el de coco, capaz de aportar elasticidad, suavidad y brillo; además de mantener la flexibilidad y evitar el encrespamiento y la rotura.

Cabe acotar que, no hace falta aplicar grandes dosis, al contrario, el uso debe ser moderado para no saturar el cabello.

