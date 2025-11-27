Alisa tu cabello sin plancha ni químicos: prepara esta mascarilla con cuatro ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Lucir el cabello liso y libre de frizz es el sueño de la mayoría de las mujeres sin importar la edad que estas tengan. Si estás entre ese grupo y deseas alisar tu melena sin recurrir a tratamientos con productos químicos ni planchas, debes tener en cuenta que existen opciones, entre ellas, las mascarillas caseras.

¿Cómo alisar el cabello de manera natural?

El reto de alisar el cabello está no solo en conseguir una melena sedosa y lisa, sino también en no dañarla con el excesivo uso de herramientas de calor o productos químicos.

Para ello, la recomendación de los expertos en el cuidado del cabello es optar por productos de cuidado capilar diseñados para alisar el cabello, o recurrir a métodos naturales como envolver el pelo seco por la noche y cubrir con una bufanda de seda o una media, por ejemplo. También se puede envolver húmedo y esperar que se seque, esta alternativa se recomienda para quienes tienen el cabello rizado. Otra alternativa es el secado sin calor, es decir, usar la configuración de aire frío, refiere la web de L’oreal Paris.

Debes tener en cuenta que existen muchas opciones, pero debes escoger el más idóneo según tu tipo de cabello.

En casa

El uso de mascarillas caseras también resulta una solución efectiva para conseguir alisar el cabello sin dañarlo. Si te interesa, combina estos cuatro ingredientes, los cuales ayudan a controlar el encrespamiento, aumentan el brillo, reducen la estática y ayudan a sellar la cutícula del pelo para un acabado suave y brillante.

Coloca en la licuadora una taza de gel de sábila o aloe vera, dos cucharadas de azúcar, un chorro de miel de abeja y luego procede a licuar unos segundos, evitando que se vuelva totalmente líquida. Finalmente, incorpora dos cucharadas de aceite de coco y mezcla muy bien para proceder a aplicar sobre el cabello desde la raíz a las puntas. Coloca un gorro y deja actuar por una hora y transcurrido el tiempo, lava el pelo como de costumbre. Para mejores resultados, puedes aplicarla hasta tres veces por semana.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube