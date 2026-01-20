Servando y Florentino cancelan su concierto en Buenos Aires: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

Un mes antes de su reencuentro con el público argentino, Servando y Florentino ven cómo se cancela su concierto en Buenos Aires. Las productoras Bets América 007 y VyA Producciones emitieron un comunicado oficial anunciando la suspensión definitiva del evento, señalando trabas burocráticas migratorias como la causa insalvable. El anuncio se produce tras un primer intento fallido de reagendar el show, originalmente planeado para noviembre de 2025.

La confirmación oficial

La noticia llegó a través de un formal comunicado de las empresas organizadoras, Bets América 007 producciones y VyA Producciones. En el texto, justifican la decisión como el resultado de "un análisis responsable del contexto actual", concluyendo que existen "dificultades logísticas y administrativas vinculadas a procesos migratorios y de visados". Estas trabas, según explican, "impiden garantizar el normal desarrollo del show en la fecha programada".

Un evento frustrado

Esta cancelación pone fin a un proceso de postergación que comenzó el año pasado. El concierto estaba originalmente agendado para el 20 de noviembre de 2025. Por motivos no detallados públicamente en su momento, el show fue reprogramado para el 25 de febrero de 2026, generando una nueva expectativa entre los fanáticos que conservaron sus entradas.

La decisión de cancelar definitivamente se anunció con "antelación" a la nueva fecha, buscando, según las productoras, actuar con responsabilidad frente al público. Sin embargo, el hecho ocurre a poco más de un mes del evento, dejando a muchos seguidores con planes frustrados.

El futuro de los conciertos

La cancelación representa una decepción significativa para la base de fanáticos de Servando y Florentino en Argentina, quienes llevaban años esperando ver a los hermanos en vivo. El dúo, famoso por éxitos como "La Morena" y "Una Fan Enamorada", mantiene una popularidad nostálgica y activa en gran parte de Latinoamérica.

Si bien las productoras no han dejado entrever la posibilidad de una nueva reprogramación a futuro, el comunicado cierra este capítulo específico. Por ahora, los hermanos Primera seguirán fuera de los escenarios porteños.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube