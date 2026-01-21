Bancos en Venezuela ofrecen cuentas en divisas para industrias: conozca los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La banca venezolana ofrece a las pequeñas y medianas industrias cuentas en divisas en el país, que resultan útiles para sus actividades comerciales.

Los bancos ofrecen en sus portales las cuentas en divisas y los requisitos para abrirlas.

Una persona jurídica o pequeña o mediana industria, puede abrir una cuenta corriente en divisas no remunerada en Banesco si es cliente del banco. Puede hacer la solicitud a través de la Agencia Banesco de su preferencia o con su Ejecutivo de Cuenta.

La cuenta se moviliza a través de BanescoMóvil, BanescoOnline Empresa, permite enviar o recibir depósitos y hacer retiros en las Agencias Banesco habilitadas para ello.

La cuenta en divisas para empresas aplica para pequeñas y medianas industrias, no requiere monto de apertura, permite realizar consumos con tarjeta de débito con cambio en la Cuenta Verde, compra venta de divisas a través de Menudeo, Mesa de Cambio e Intervención Cambiaria Digital desde BanescoMóvil o BanescoOnline.

La Cuenta Verde la pueden solicitar personas jurídicas domiciliadas o no en Venezuela, a través del portal www.missolicitudes.banesco.com

Se puede abrir desde la comodidad del negocio o empresa. Debe proporcionar los siguientes datos de forma online: nombre de la empresa, RIF, actividad económica, nombre de la persona contacto, teléfono, correo electrónico, agencia de preferencia; y enviar.

Luego, deberá agendar una cita cuando le contacte el ejecutivo, recibirá en su correo una lista de documentos que deberá tener a mano; el ejecutivo lo visitará y chequeará los documentos para formalizar la cuenta.

El Banco Mercantil ofrece cuenta corriente en divisas no remunerada para pequeñas o medianas industrias (empresas), no requiere monto mínimo de apertura, se abre con fondos propios derivados de operaciones en divisas.

Pasos y recaudos para abrir cuenta en divisas para una industria

Para abrir la cuenta en moneda extranjera, la industria debe ser cliente Mercantil y seguir cuatro pasos que especifica el banco en su página web.

Actualizar sus datos y expediente en Mercantil en cualquier agencia

Entregar los recaudos en la oficina seleccionada: debe descargar y completar el contrato con las condiciones generales y anexo que rigen este producto.

Consultar con un ejecutivo para que apoye al representante de la empresa en lo que necesite

Formalizar la apertura de la cuenta

Los movimientos de la cuenta en divisas los puede consultar la empresa desde Mercantil en Línea Empresas y Mercantil Móvil Empresas.

Las pequeñas y medianas industrias pueden abrir en el Banco de Venezuela una cuenta corriente en moneda extranjera y movilizar fondos a través de BDVenlínea empresas.

Se puede abrir a través de BDVenlínea empresas sin necesidad de ir a una agencia, sin monto mínimo de apertura. La cuenta permite la compra venta de divisas en línea, no genera intereses.

Como requisitos, la industria debe poseer una cuenta en moneda nacional en el BDV, estar afiliado a BDVenlínea empresas, tener a la mano los métodos de autenticación

Para abrir la cuenta en divisas, el representante de la industria debe seguir estos pasos:

Ingresar a BDVenlínea empresas

Seguir la ruta: Administrador de perfiles-Perfil empresas-Divisas-Apertura de Cuentas -Cuenta en Divisas

-Cuenta en Divisas Completar los datos requeridos: Tipo de cuenta-oficina tutora

Cuentas en divisas para industrias

En Banplus ofrece a las empresas o industrias dos tipos de cuentas en divisas, Cuenta Divisas Plus que permite respaldar fondos de la empresa en dólares o euros; y Cuenta en Moneda Extranjera es una cuenta no remunerada que permite hacer operaciones dentro y fuera del país.

Estas cuentas no requieren monto mínimo para abrirlas, se puede realizar la compra venta de divisas por Banplus On Line (y Banplus Móvil con Cuenta Divisas Plus); pago en bolívares con tarjeta de débito o Pago Plus con cargo a la cuenta en divisas. Con la Divisas Plus se puede hacer depósitos y retiros.

Los requisitos son:

Cédula de identidad de los firmantes o pasaporte si es extranjero no residente

RIF vigente

Documento constitutivo y modificaciones inscritas en el Registro Mercantil

Referencia comercial y / o bancaria

Última declaración del ISLR

Si el accionista es persona jurídica, debe presentar documento constitutivo, RIF, copia de la cédula de identidad de los accionistas o certificación accionaria para identificar al beneficiario final.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube