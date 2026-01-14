Jornadas para aperturar cuentas corriente con solo la cédula de identidad: sepa dónde y cuándo

Abrir una cuenta bancaria es cada día más fácil e inmediato, ahora sólo necesita su cédula de identidad laminada para aperturar su Cuenta Corriente Simplificada durante una jornada.
A través de sus redes sociales, el banco Mercantil, anunció una nueva jornada para la apertura de cuenta corriente simplificada sólo con la cédula de identidad.
¿Dónde será la jornada para la apertura de cuenta corriente sólo con la cédula?
De acuerdo con la información proporcionada por el Banco Mercantil, la jornada se llevará a cabo en varias de sus oficinas en el territorio nacional, entre ellas menciona las siguientes:
- Distrito Capital: en las sedes Sabana Grande y San Francisco
- Miranda: C.C. Líder, en La Trinidad, en Guarenas y La Cascada
- La Guaira: Maiquetía
- Mérida: El Vigía
- Zulia: en las sedes de Ciudad Ojeda y La Chinita
- Aragua: Las Delicias
- Carabobo: San Blas - Valencia
- Bolívar: Puerto Ordaz y Paseo Orinoco
- Anzoátegui: en El Tigre
Fechas y horarios
En este sentido, la entidad bancaria resalta que la jornada iniciará el martes 13 de enero y estará disponible hasta el viernes 16 de enero de 2026.
Asimismo, indica que estará activa a partir de las 08:30 de la mañana, hasta las 03:30 de la tarde.
Para consultar la sede que le quede más cercana a su domicilio puede consultar:
- Ingresar a www.mercantilbanco.com
- Seleccionar Persona
- Hacer clic en Información
- Seleccionar Puntos de atención
- Seleccionar Red de Oficinas
