Así funciona el menudeo para la compra de divisas en la banca venezolana: son tres sencillos pasos

La compra de divisas a través del sistema de menudeo es un proceso sencillo que se realiza mayormente de forma digital, el cual permite a las personas naturales adquirir montos pequeños de moneda extranjera (dólares o euros) directamente de la disponibilidad del banco.

Estos son los pasos generales y requisitos que comúnmente pide la banca nacional para llevar a cabo este proceso:

Cuentas activas: Tener una cuenta corriente o de ahorros en Bolívares y una Cuenta en Moneda Extranjera en el mismo banco.

Datos actualizados: Tu expediente digital (RIF, constancia de trabajo, etc.) debe estar vigente en el sistema del banco.

Afiliación a banca en línea: Tener acceso activo a la plataforma web o aplicación móvil de tu entidad financiera.

Pasos comunes para la compra

Una vez que has ingresado a tu banca en línea o aplicación móvil con tu usuario y contraseña, se debe ubicar el módulo destinado a las operaciones cambiarias o de divisas. Dentro de este apartado, se mareca la casilla de "Compra".

El sistema solicitará elegir la cuenta de origen, que es donde posees tus bolívares, y la cuenta de destino, que corresponde a tu cuenta en moneda extranjera (dólares o euros). Luego, introduces el monto exacto que deseas adquirir, teniendo en cuenta la tasa oficial del BCV del día.

Antes de finalizar, es obligatorio que leas y aceptes la declaración jurada sobre el origen y destino lícito de los fondos. Finalmente, tras verificar que todos los datos sean correctos, confirmas la operación y los fondos se verán reflejados de manera inmediata en tu saldo de divisas, descontándose simultáneamente el equivalente en bolívares y la comisión bancaria de tu cuenta corriente o de ahorros.

