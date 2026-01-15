Verizon compensará con 20 dólares la caída del servicio: conozca el proceso para reclamarlos

Suscríbete a nuestros canales

Tras la avería técnica que dejó incomunicados a millones de usuarios en Estados Unidos, la operadora Verizon confirmó este jueves la asignación de créditos de 20 dólares para los clientes perjudicados. La falla, que se extendió por más de diez horas, afectó la red inalámbrica más grande del país desde el mediodía hasta horas de la noche, impidiendo el acceso a llamadas y navegación web.

La compañía habilitó la opción de reclamo a través de su plataforma digital, reconociendo que la estabilidad de su infraestructura no cumplió con los estándares de calidad habituales durante el incidente.

Proceso de reembolso y soporte técnico

Para hacer efectivo el beneficio, los clientes deben ingresar a la aplicación oficial de la empresa y aceptar la bonificación en sus cuentas. Verizon ha especificado que esta medida busca reconocer el tiempo perdido de los usuarios, aunque aclaró que el monto no representa una compensación total por los inconvenientes causados. Adicionalmente, el equipo técnico sugirió a quienes todavía presentan dificultades para conectarse que procedan a reiniciar sus equipos móviles como el método más efectivo para restablecer el enlace con las torres de telefonía.

Sobre la gestión del problema, la compañía publicó a través de sus canales oficiales:

"Para ayudar a proporcionar algún alivio, le estamos dando un crédito de cuenta de $20 que se puede canjear fácilmente iniciando sesión en la aplicación myVerizon para aceptar. Es una forma de reconocer su tiempo y mostrar que esto nos importa".

Pasos para reclamar tu crédito de $20

Si fuiste afectado por la caída masiva del miércoles, no esperes a que aparezca solo en tu factura; debes realizar una acción manual:

Ingresa a la App: abre la aplicación oficial MyVerizon en tu dispositivo móvil. Acepta el beneficio: busca la notificación o sección de ofertas/créditos donde aparecerá la bonificación de 20 dólares. Debes darle a "Aceptar" o "Canjear". Verifica el ciclo: el crédito se verá reflejado en tu próximo estado de cuenta mensual. Soporte técnico: si tras la falla de ayer aún no tienes señal estable, la empresa recomienda reiniciar tu teléfono inmediatamente.

