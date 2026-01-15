¿Sin Real ID aún? La multa que deberás pagar en Illinois desde ahora

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, activó un plan de contingencia para agilizar la emisión de la Real ID antes de la fecha límite del 1 de febrero.

En esta fecha es cuando iniciará el cobro de una multa de $45 en los aeropuertos. Para facilitar el trámite, las autoridades habilitaron 500 citas adicionales en todas las oficinas del DMV.

Horarios

Según informa Telemundo Chicago, también extendieron el horario de atención en los "súper sitios" del centro de Chicago y el Loop.

Estas sedes estratégicas atenderán al público los sábados 17, 24 y 31 de enero sin necesidad de cita previa, permitiendo que los ciudadanos completen el proceso de toma de fotografía y pago de cuota en pocos minutos para recibir su documento por correo en un plazo máximo de diez días hábiles.

Es importante que los viajeros obtengan su identificación definitiva al menos 15 días antes de su vuelo, ya que el personal de seguridad aeroportuaria rechaza las versiones temporales impresas.

Requisitos

Actualmente, cerca del 44% de la población de Illinois ya cuenta con este documento, el cual exige presentar pruebas de identidad, número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio.

Esta medida busca evitar retrasos masivos y cargos económicos adicionales para quienes realicen vuelos domésticos o necesiten ingresar a instalaciones federales, consolidando un sistema de identificación más seguro y actualizado bajo los estándares nacionales.

