Washington D. C. explota de arte y sabor: los mejores planes para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La capital estadounidense se prepara para un despliegue de actividades que fusionan la tradición histórica con el entretenimiento moderno.

Los residentes y visitantes de Washington D. C., tienen a su disposición una agenda variada que prioriza la interacción comunitaria y el acceso a espacios emblemáticos bajo una nueva luz.

Es importante planificar la logística con antelación. La diversidad de eventos, que van desde espectáculos visuales de alta tecnología hasta talleres gastronómicos.

Según reporta El Tiempo Latino, estos eventos atraerán a miles de personas a los puntos estratégicos de la ciudad y sus alrededores durante este fin de semana de enero.

Eventos

Third Thursday en The Phillips Collection: El jueves 15 de enero, el museo en Dupont Circle ofrece acceso gratuito a sus galerías, charlas de arte y servicio de café con snacks para fomentar la socialización cultural.

El jueves 15 de enero, el museo en Dupont Circle ofrece acceso gratuito a sus galerías, charlas de arte y servicio de café con snacks para fomentar la socialización cultural. STEP INTO TIME en la Catedral Nacional: Del viernes 16 al domingo 18 de enero, el colectivo LUXMURALIS presenta una instalación inmersiva de luces y sonido. La entrada tiene un costo inicial de $30.

Del viernes 16 al domingo 18 de enero, el colectivo LUXMURALIS presenta una instalación inmersiva de luces y sonido. La entrada tiene un costo inicial de $30. DC Travel Expo: El Centro de Convenciones de DC recibe este sábado 17 y domingo 18 a expertos en turismo y destinos globales. La entrada general cuesta $15 e incluye souvenirs y asesoría de viajes.

El Centro de Convenciones de DC recibe este sábado 17 y domingo 18 a expertos en turismo y destinos globales. La entrada general cuesta $15 e incluye souvenirs y asesoría de viajes. Noche de la Herencia Hispana con los Terps: El domingo 18 de enero, la Universidad de Maryland celebra la cultura latina durante el partido de básquetbol contra Philly en el Xfinity Center. Boletos desde $25.

El domingo 18 de enero, la Universidad de Maryland celebra la cultura latina durante el partido de básquetbol contra Philly en el Xfinity Center. Boletos desde $25. Taller de Pupusas en El Tamarindo: Ana Reyes dirige este taller culinario interactivo el domingo 18 de enero. Por un costo de $45, los asistentes aprenden la receta tradicional y disfrutan de cócteles.

Ana Reyes dirige este taller culinario interactivo el domingo 18 de enero. Por un costo de $45, los asistentes aprenden la receta tradicional y disfrutan de cócteles. Legado de Martin Luther King Jr.: El domingo 18 de enero, diversas locaciones en la ciudad organizan marchas gratuitas, ferias de salud y jornadas de voluntariado en honor al líder de los derechos civiles.

Esta cartelera posiciona a Washington como un epicentro de dinamismo social, donde la oferta académica, deportiva y artística convive de manera armoniosa.

Ya sea que prefieras la introspección de una instalación lumínica en un monumento nacional o la energía de un estadio universitario, la ciudad garantiza opciones para todos los presupuestos.

Aprovechar estos espacios fortalece el tejido social y permite redescubrir los rincones más icónicos del Distrito de Columbia en un entorno vibrante y seguro.



Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube