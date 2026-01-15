Calendario del Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York: todo lo que necesitas saber

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York está llevando sus unidades móviles al Bronx, Brooklyn, Yonkers y Mamaroneck para hacer más fácil el acceso a la documentación para la comunidad migrante.

El Consulado sigue comprometido en acercar los servicios del gobierno a las comunidades más dinámicas de la región.

En la última fase de enero, el programa Consulado sobre Ruedas se desplegará estratégicamente en cuatro lugares clave: el Bronx, Brooklyn, Yonkers y Mamaroneck.

Esta iniciativa tiene como objetivo que los ciudadanos mexicanos puedan obtener sus documentos oficiales sin tener que viajar hasta la sede central en Manhattan.

Ubicaciones y fechas confirmadas del Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York para enero

Las unidades móviles estarán disponibles en espacios comunitarios y organizaciones aliadas de Nueva York, asegurando un acceso seguro y eficiente. Aquí te compartimos los lugares donde podrás encontrar al personal consular:

Del 20 al 24 de enero 2026

Bronx

Coalición Mexicana: 371 E 150th St. Bronx, NY 10455

Horario: de 9:00 a 1:30 p.m.

Brooklyn

Multi-Ethnic Alliance of New York: 5606 5th Ave. Brooklyn, NY, 11220.

Horario: de 9:00 a 1:30 p.m.

Del 27 al 31 de enero

Yonkers

Riverfront Library: 1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701.

Horario: de 9:00 a 1:30 p.m.

Mamaroneck

Mamaroneck Public Library District: 136 Prospect Ave, Mamaroneck, NY 10543.

Horario: de 9:00 a 1:30 p.m.

Servicios disponibles en el Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York

El personal consular se encarga de procesar los trámites más solicitados por la comunidad, asegurando que los documentos tengan validez oficial para trámites administrativos y de identificación en Estados Unidos:

Pasaporte mexicano: Puedes renovar tu pasaporte o solicitarlo por primera vez, con opciones de vigencia de 3, 6 o 10 años.

Matrícula Consular de Alta Seguridad: Este es un documento de identidad que es aceptado por varias instituciones locales.

Credencial para Votar (INE): Este trámite es gratuito y permite a los mexicanos en el exterior ejercer su derecho al voto.

Actas de nacimiento: Se ofrecen copias certificadas de actas generadas en México.

Pasos para solicitar una cita en el Consulado Móvil

Es importante recordar que el Consulado no atiende a personas sin cita previa. Para asegurarte un turno, los interesados deben utilizar los canales oficiales de "MiConsulado":

Vía telefónica: Llama al número +1 (424) 309-0009. Un operador te ayudará a programar tu visita en la sede sobre ruedas que prefieras.

Plataforma web: Accede al portal oficial citas.sre.gob.mx. Necesitarás crear un perfil con tu correo electrónico, seleccionar el país (Estados Unidos) y buscar la oficina "Consulado sobre Ruedas Nueva York".

Requisitos generales: No olvides llevar tu acta de nacimiento original, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

Se recomienda llegar 15 minutos antes de la hora acordada para facilitar el flujo de atención.

