Cruceros desde Miami en enero: conozca los planes más económicos

Suscríbete a nuestros canales

El mes de enero es uno de los mejores momentos del año para encontrar ofertas de cruceros que salen de la ciudad de Miami; sobre todo para quienes buscan viajar a buen precio después de las fiestas de fin de año.

Las navieras ofrecen una amplia variedad de itinerarios cortos y largos por el Caribe y las Bahamas; y apuestan por tarifas competitivas que hacen de Miami el puerto de salida ideal para una escapada en alta mar.

Cruceros económicos de tres noches desde Miami

Carnival Cruise Line es una de las opciones más económicas que ofrece cruceros cortos de tres noches a precios muy atractivos.

El Carnival Conquest ofrece varias salidas a lo largo de enero, sus itinerarios incluyen varios días de navegación y en algunos casos visitas a las Bahamas. Los precios oscilan entre 250 euros y 280 euros por persona en camarote interior, con tasas incluidas.

Para quienes buscan un viaje más largo sin elevar mucho el presupuesto, Carnival Sunrise brinda opciones de cruceros de cuatro y cinco noches con escalas en destinos muy demandados como Half Moon Cay y Nassau.

Las salidas previstas para enero mantienen precios entre 270 euros y 290 euros por persona en camarote interior, con tasas incluidas; una excelente relación entre días a bordo y costo, muy atractiva para viajes en pareja o en familia.

Opción de crucero de lujo

En el segmento de experiencias premium, Royal Caribbean destaca con Icon of the Seas, uno de los barcos más grandes y lujosos del mundo. Este crucero de siete noches, que zarpa desde Miami el 31 de enero de 2026, recorre varios destinos, entre ellos St. Maarten, St. Thomas y la isla privada Perfect Day al CocoCay.

Los previos de los camarotes interiores se ubican en 1.212 euros aproximadamente, más 168 euros en tasas. Esta propuesta está dirigida para quienes buscan un viaje con múltiples actividades, parque acuático y entretenimiento de alto nivel.

Planes de cruceros económicos desde Miami

Las alternativas más económicas, permiten a dos adultos viajar por menos de 600 euros en total en cruceros cortos, mientras que las opciones de lujo se ubican entre 3.000 y 4.000 euros por pareja.

En todas las opciones los viajeros deben considerar gastos adicionales como las propinas obligatorias y consumos a bordo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube