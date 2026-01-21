Tormenta invernal 2026: por qué los meteorólogos temen un apagón masivo desde Texas hasta Virginia

Suscríbete a nuestros canales

Los meteorólogos han emitido una advertencia urgente sobre la inminente llegada de una enorme tormenta invernal que podría paralizar una extensa área que va desde Texas hasta las Carolinas.

Este fenómeno, que se ha calificado como "potencialmente catastrófico", traerá consigo una peligrosa acumulación de hielo, nieve y temperaturas gélidas, lo que pondrá a prueba la infraestructura energética del sur de Estados Unidos durante el último fin de semana de enero de 2026.

El Choque de dos mundos origina la alerta: aire ártico y humedad del Golfo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha alertado sobre una masa de aire ártico extremadamente fría que está bajando desde Canadá, chocando de lleno con la humedad tropical que llega del Golfo de México.

Según el meteorólogo del NWS, Bryan Jackson, esta interacción dará lugar a una "gran tormenta invernal con un clima muy impactante", describiendo las condiciones como extremas, incluso para el corazón del invierno.

Se prevé la formación de hielo y cortes de energía eléctrica

La principal preocupación de las autoridades no es solo la nieve, sino también la lluvia helada. Los expertos advierten que incluso una acumulación de media pulgada de hielo puede causar estragos.

Keith Avery, CEO de la Newberry Electric Cooperative en Carolina del Sur, destacó que tales niveles de congelación pueden derribar árboles y líneas eléctricas de manera masiva.

Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el ex científico jefe de la agencia, Ryan Maue, enfatizan que este evento podría ser histórico por su alcance geográfico, afectando centros logísticos clave y aeropuertos internacionales en Dallas, Atlanta y Charlotte.

Medidas de emergencia en Texas y el sureste

Con la llegada inminente del sistema, la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) y el gobernador han hecho un llamado a los residentes para que se preparen con suministros esenciales para al menos 72 horas. Las autoridades sugieren lo siguiente:

Evitar desplazamientos: El hielo negro en puentes y pasos elevados hará que conducir sea casi imposible a partir del viernes.

Proteger el hogar: Es importante revisar el aislamiento de las tuberías y contar con fuentes de calor alternativas que sean seguras.

Kits de emergencia: Asegúrate de incluir alimentos no perecederos, agua, radios a batería y cargadores portátiles.

¿Cuándo impactará la tormenta invernal en Texas y el sureste?

Se anticipa que los impactos más severos comiencen el viernes 23 de enero en el norte y oeste de Texas, moviéndose hacia el este a través de Arkansas, Mississippi, Alabama y Georgia, y finalmente alcanzando las Carolinas y Virginia el domingo. Ciudades como Dallas y Fort Worth podrían experimentar temperaturas de hasta -14 °C, niveles que no se han visto en años.

Las autoridades climáticas instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar en serio las alertas de "peligro extremo" antes de que las condiciones empeoren.

