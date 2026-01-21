Huelga total de maquinistas en España tras tragedias ferroviarias: exigen responsabilidades penales

Suscríbete a nuestros canales

El sindicato español de maquinistas ferroviarios, Semaf, convocó recientemente una huelga general en todo el sector tras una semana trágica en la red ferroviaria.

La organización exige medidas urgentes de seguridad y fiabilidad, argumentando que el deterioro de la infraestructura llegó a un punto crítico, tanto a los trabajadores como a los pasajeros, informó la agencia EFE.

La protesta surge como respuesta inmediata a dos accidentes ocurridos en menos de 72 horas en Andalucía y Cataluña. Semaf busca presionar a las autoridades para que garanticen la integridad de los trayectos y advirtió que pedirá responsabilidades penales a los encargados de la seguridad.

Tragedia en la alta velocidad de Adamuz

El pasado domingo, España sufrió uno de sus peores accidentes ferroviarios en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de Adamuz (Córdoba).

Un tren de la operadora Iryo descarriló y sus últimos vagones invadieron la vía contraria, donde fueron embestidos apenas 20 segundos después por un tren Alvia que circulaba en sentido opuesto.

El impacto, que ocurrió a gran velocidad, dejó un saldo provisional de 43 personas fallecidas, entre ellas dos maquinistas. Las investigaciones preliminares del Ministerio de Transportes apuntan a la aparición de un trozo de vía roto o alterado en el lugar del siniestro.

Segundo choque mortal en Cataluña

Apenas dos días después, la noche del martes, 20 de enero, la red de cercanías (Rodalies) en Barcelona registró otra víctima mortal. Un tren que circulaba entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida chocó contra un muro de contención que se había desplomado sobre las vías debido a las intensas lluvias en la región.

En este suceso falleció el maquinista del convoy y otras 37 personas resultaron heridas. Este nuevo choque, sumado a otros incidentes menores, provocó que el sindicato exija que no se reanude el servicio en las zonas afectadas sin revisiones exhaustivas.

Exigencias de seguridad para el servicio

Ante esta crisis, los maquinistas anunciaron que, a partir de ahora, exigirán garantías de seguridad por escrito antes de iniciar cualquier trayecto. Si consideran que la infraestructura no ofrece confianza, adaptarán la velocidad del tren por cuenta propia para minimizar riesgos.

El colectivo pide que se apliquen protocolos especiales de circulación en toda la red nacional cuando existan condiciones climáticas adversas, similares a las que causaron el desplome del muro en Barcelona.

"Es inadmisible el deterioro constante del ferrocarril", señalaron desde el sindicato, subrayando que la inversión en mantenimiento es la única vía para evitar nuevos desastres.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube