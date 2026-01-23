Cantv Aba Ultra instala internet gratuito en hospitales de Caracas: sepa dónde

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) inauguraron nuevas Zonas Ultra en diversos centros de salud de la región capital.

Esto debido al cumplimiento de instrucciones orientadas a democratizar el acceso a las telecomunicaciones y facilitar la conectividad a la ciudadanía en estos espacios de atención prioritaria.

Estas zonas permiten una conexión rápida y estable a Internet mediante el escaneo de un código QR y ya se encuentran disponibles en la parroquia San Juan, específicamente en la plaza del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”

Dicho centro de salud, cuenta con más de 116 puntos de conexión por fibra óptica con Aba Ultra y Telefonía IP, los cuales esáan distribuidos en distintas especialidades.

Zona Ultra

En el área de Emergencia del Hospital “Dr. Miguel Pérez Carreño”, ubicado en la parroquia El Paraíso, fue activada una de estas zonas de internet.

A estas se suma la puesta en servicio de puntos de conectividad en los hospitales “Ana Francisca Pérez de León I y II”, en Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Con esta iniciativa, Cantv continúa avanzando en la expansión de la conectividad pública en todo el país y reafirma su compromiso con la modernización de los servicios de telecomunicaciones.

Priorizando este tipo de beneficios para pacientes y profesionales de la salud.

