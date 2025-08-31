ABA Ultra de Cantv: siga estos cuatro pasos para activar el servicio de fibra óptica

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal Cantv continúa con la mejora de su infraestructura tecnológica a nivel nacional, reforzando la red de telecomunicaciones a través de la expansión de su servicio de internet de alta velocidad, ABA Ultra.

Esta solución de conectividad, que utiliza la tecnología GPON (Gigabit Passive Optical Network), está orientada a residentes y empresarios ubicados en áreas con cobertura de fibra óptica.

Además de los avances técnicos, la compañía ha habilitado diferentes canales y procedimientos para simplificar la adquisición y activación de ABA Ultra, garantizando un acceso más rápido y eficiente a la tecnología.

Canales de Contratación

Para contratar el servicio de ABA Ultra, los interesados deben cumplir con dos criterios básicos. Primero se debe residir o tener su negocio en una zona donde esté disponible la red de fibra óptica.

Asimismo, hay que contar con la instalación interna de fibra, lo que incluye una roseta óptica que sirve como punto de conexión entre el cableado exterior y la red interna de la propiedad.

¿Cuándo solicitar el servicio de ABA Ultra?

Una vez que se cumplen estos requisitos, Cantv ha dispuesto varias vías para facilitar el proceso de solicitud y adquisición de los equipos necesarios.

Jornadas de venta especiales: La compañía organiza operativos en diversas localidades donde los usuarios pueden adquirir el equipo ONT (módem óptico) y recibir asesoría personalizada.

Oficinas comerciales: Los interesados pueden acudir directamente a cualquier sede de Cantv. Para formalizar la solicitud y obtener el equipo, solo necesitan presentar su cédula de identidad.

Línea telefónica gratuita: A través del número 0800 ABAULTRA (0800-2228587), los usuarios pueden obtener orientación sobre la cobertura en su zona, los pasos a seguir y otros detalles del proceso de contratación.

Canal de Telegram: El canal @AbaUltraBot permite a los clientes consultar la disponibilidad del servicio, ubicar la oficina comercial más cercana y recibir asistencia técnica en tiempo real.

Una vez que el cliente adquiere el equipo ONT, tiene la opción de instalarlo por su cuenta, siguiendo los tutoriales oficiales de la empresa, o solicitar ayuda técnica especializada. Además, puede elegir entre diversos planes de velocidad y costos, adaptando la experiencia a sus necesidades específicas.

