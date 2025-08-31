Multas de Austin: descubra el sistema para pagar o apelar infracciones de estacionamiento desde su computadora

Suscríbete a nuestros canales

Quienes hayan recibido una multa por estacionamiento indebido ahora pueden acceder a un nuevo servicio digital que facilita la gestión de sus casos desde internet.

Este sistema ofrece la posibilidad de buscar información sobre la infracción, realizar el pago correspondiente y solicitar audiencias judiciales sin necesidad de acudir en persona.

La información fue obtenida del portal web oficial de la Corte Municipal, donde se detalla el procedimiento para utilizar este recurso en línea.

Búsqueda y pago de multas en línea

El portal web permite a los usuarios buscar su multa introduciendo el número de matrícula del vehículo, el número de identificación del vehículo o el número de caso.

Para obtener este último, se puede contactar al personal de la Corte o buscarlo en el mismo portal usando otros datos relevantes. El retraso en la gestión de la infracción puede incrementar las sanciones administrativas.

Respecto al pago, existen diversas opciones para saldar la multa siguiendo estos pasos:

Paso 1: Buscar la infracción de estacionamiento en el portal con el número de placa, identificación del vehículo o número de caso.

Paso 2: Elegir la forma de pago. Se puede pagar en línea mediante el portal de los casos o llamar a la Corte al 512-974-4800.

Paso 3: También se puede pagar enviando un cheque o giro postal a Austin Municipal Court (P.O. Box 2135, Austin, TX 78768-2135) junto con los datos del vehículo, la infracción y datos de contacto.

Paso 4: Pagar en persona en alguna de las dos ubicaciones de la Corte Municipal: la corte principal e n 6800 Burleson Road o la estación norte en 2121 W. Parmer Lane.

Paso 5: Si no puede pagar, solicitar una audiencia para explorar opciones alternativas de pago.

Solicitud de audiencias y eliminación de cargos

Los ciudadanos que consideren que la infracción no corresponde a su situación tienen la opción de solicitar una audiencia judicial para disputar la multa o demostrar que no eran responsables del vehículo en el momento de la infracción.

Es posible tramitar esta solicitud por internet o enviando un correo electrónico a la Corte Municipal antes de la fecha de comparecencia.

Además, se contempla la posibilidad de pedir la retirada de cargos si se prueba el pago del estacionamiento o la no responsabilidad en el caso. Para ello, se recomienda adjuntar al trámite cualquier documento que el juez pueda considerar durante el proceso.

Este servicio digital está habilitado solo para multas expedidas dentro de la jurisdicción municipal y gestionadas por autoridades de la ciudad. Multas emitidas fuera de esta área o por otros organismos no pueden ser atendidas mediante esta plataforma.

