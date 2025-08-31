Atención, conductores: esta maniobra en California te puede costar una multa de $50

Suscríbete a nuestros canales

California cambió drásticamente su enfoque sobre el uso de teléfonos móviles al volante, tras una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Sexto Distrito.

La sentencia establece que cualquier uso manual del celular, incluso si el conductor solo lo utiliza para consultar un mapa o ajustar la música, es considerado una infracción.

Esto puede resultar en multas que comienzan en 20 dólares y pueden llegar hasta 50 dólares en casos repetidos según información de Mundo Deportivo.

Esta nueva interpretación de la ley deja en claro que simplemente sostener el dispositivo mientras se conduce es suficiente para recibir una sanción. La aplicación de esta medida pone fin a la creencia de que solo se penalizaban las llamadas o los mensajes.

Especificaciones

La Corte enfatiza que cualquier distracción visual o manual al volante representa un riesgo significativo para la seguridad vial.

Las autoridades advierten que un momento de desatención puede llevar a accidentes graves, por lo que la ley es clara: si el teléfono no está montado en un soporte adecuado, el conductor no debe tenerlo en sus manos.

Este cambio busca reducir el número de accidentes relacionados con el uso del celular y fomentar una conducción más segura en las carreteras californianas.

Consideraciones

A pesar de las restricciones, el uso del smartphone mientras se conduce no está completamente prohibido.

Los conductores pueden utilizar sus dispositivos siempre que estén fijados en un soporte adecuado y se limiten a una sola interacción para activar funciones como el GPS o la música.

Sin embargo, acciones como escribir mensajes o navegar por menús están estrictamente prohibidas y son sancionables.

La Best Online Traffic School aconseja a los conductores que configuren sus dispositivos antes de iniciar el viaje.

También que mantengan el teléfono fuera de su alcance mientras conducen, reforzando así el compromiso de California con la seguridad vial y la prevención de accidentes.

