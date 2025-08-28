¡Alerta sanitaria!: estos cinco estados EE. UU. mantienen la mayor plaga de chinches

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de chinches se ha convertido en un problema creciente en varias áreas urbanas de Estados Unidos, donde cinco estados destacan por tener las mayores infestaciones de estos insectos.

La información fue extraída del portal web de Orkin, una reconocida empresa especializada en control de plagas, que publicó su ranking anual basado en tratamientos realizados desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025.

De acuerdo con el reporte, Chicago mantiene el primer lugar a nivel nacional como la ciudad con más chinches por quinto año consecutivo. Le siguen en la lista ciudades ubicadas en estados como Ohio, Michigan y California, que también enfrentan altos niveles de infestación. Este fenómeno afecta tanto a residentes como a sectores comerciales, lo que subraya la necesidad de prevención y control adecuado.

Principales zonas afectadas

Entre las áreas metropolitanas con mayor presencia de chinches, destacan Cleveland, Detroit, Los Ángeles, Indianápolis y Washington D.C.

Estos lugares registraron un aumento en el número de tratamientos para eliminar la plaga, respondiendo a su creciente incidencia en hogares y espacios públicos. Hartford, Connecticut, es otra ciudad que experimentó un incremento significativo, escalando 48 posiciones en el ranking.

El ranking incluye una diversidad de ciudades de distintas regiones estadounidenses, con especial concentración en el noreste, medio oeste y algunos centros del sur.

El listado con los diez primeros puestos en el país incluye:

Chicago Cleveland Detroit Los Ángeles Indianápolis Washington D. C. Grand Rapids (Michigan) Columbus (Ohio) Champaign (Illinois) Milwaukee

El reporte documenta que la expansión de la plaga se vincula con la movilidad y el uso compartido de alojamientos, aspecto central para comprender la persistencia y los repuntes registrados.

Factores y prevención

Según expertos de Orkin, el incremento se debe en parte al tráfico turístico y la facilidad con la que las chinches se propagan mediante el equipaje y la ropa.

Estos insectos son altamente resistentes y requieren medidas específicas para su erradicación. Las recomendaciones incluyen inspeccionar habitaciones, elevar el equipaje, examinar la ropa luego de los viajes y utilizar la secadora con temperatura alta para las prendas potencialmente contaminadas.

