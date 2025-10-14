Política conservadora 2025: ¿Qué cambios trae el Proyecto de Transición 2025 a las políticas migratorias en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El Proyecto de Transición Presidencial 2025, es una iniciativa política de gran alcance desarrollada por grupos de tendencia ultraconservadora. El objetivo principal es sentar las bases para una transformación masiva del Gobierno Federal.

Los promotores, liderados por la Heritage Foundation, buscan desmantelar lo que llaman el "Estado administrativo" y consolidar el poder ejecutivo.

El plan consiste en más de 900 páginas de propuestas y se articula en torno a cuatro pilares principales. Estos cubren desde la política migratoria hasta la expansión del poder presidencial.

¿Qué propone el Proyecto 2025 en Inmigración y Fronteras?

Este es uno de los puntos más polémicos, ya que el plan propone el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos (EEUU). También sugiere la militarización de la frontera con México y la asignación de recursos federales.

El proyecto busca eliminar programas de protección como Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS), y restringir el uso del parole humanitario y las solicitudes de asilo. Además, propone reemplazar el sistema actual de reunificación familiar por uno basado en el mérito.

¿Cómo busca el plan expandir el Poder Ejecutivo?

El Proyecto 2025 se basa en la Teoría del Ejecutivo Unitario, al postular que el presidente debe tener control total sobre el poder ejecutivo. Esto se lograría desmantelando o reestructurando profundamente agencias federales, como el Departamento de Educación y el Departamento de Energía.

Un punto clave es el reemplazo masivo de personal, buscando despedir a miles de empleados de carrera. Serían reemplazados por personal políticamente leal a la agenda del presidente, eliminando la resistencia burocrática.

¿Qué cambios sociales y ambientales propone?

El plan también promueve una agenda social fuertemente conservadora, denominada "Guerra Cultural". Busca limitar el acceso al aborto a nivel federal y eliminar regulaciones que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En materia ambiental, el proyecto busca eliminar o desmantelar los programas y agencias destinados a abordar el cambio climático. En general, la propuesta tiene como meta reducir drásticamente la regulación y el gasto público.

