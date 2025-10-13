Coca-Cola lanza colección navideña de autos: este es el único lugar donde los venden

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña empieza con una interesante estrategia de marketing que combina la nostalgia y el coleccionismo. Coca-Cola lanzó una colaboración especial con el fabricante de autos a escala M2 Machines para ofrecer una colección de vehículos de edición limitada con temática festiva.

La colección consiste en autos a escala de colección con diseños navideños. Estos modelos combinan el clásico color rojo de Coca-Cola con motivos festivos.

¿Dónde se consiguen los autos navideños de Coca-Cola?

La edición limitada está disponible exclusivamente en tiendas Walmart.

Según la tendencia global, los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar más por productos de edición especial, y los coleccionables a menudo duplican o triplican su valor en el mercado secundario.

La iniciativa ha tenido un éxito inmediato, logrando una alta viralidad en plataformas sociales como TikTok, donde los videos de búsqueda y compra de estos carritos generaron comentarios de entusiasmo y demanda, lo que subraya la efectividad del coleccionismo como motor de consumo y conversación de marca.

¿Cuánto cuestan?

Los precios van desde los 20 hasta los 40 dólares por pieza. Estos son los ejemplares de autos de Coca-Cola que se encuentran en Walmart:

Camión de reparto de bebidas a escala 1/50.

Camión de reparto de bebidas a escala 1/87.

Camioneta Ford Modelo T de 1917 a escala 1/24.

Camioneta pickup Ford F-100 de 1955 a escala 1/24.

Camioneta Ford F1 Pickup de 1948 a escala 1/72.

Camioneta Ford AA Modelo de 1931 a escala 1/24.