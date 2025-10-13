Adiós a las sillas frías: esta ciudad de EEUU se suma a la tendencia de las 'cápsulas' de descanso en aeropuertos

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami anunció un nuevo servicio que permitirá a los pasajeros descansar en espacios individuales o dobles durante sus horas de espera.

La iniciativa busca ampliar las opciones de comodidad dentro de sus instalaciones y se presenta como una alternativa a las áreas comunes de descanso.

La información fue publicada en el portal web de Telemundo 51, donde se detalló que las salas serán operadas por la firma “Wait N' Rest” y estarán disponibles bajo reserva por hora.

Esta modalidad ofrece a los usuarios la posibilidad de preparar su propio ambiente de descanso sin necesidad de salir de las terminales.

Las habitaciones cuentan con unos 3,1 metros cuadrados, paredes insonorizadas, aire acondicionado, Wi‑Fi, conexión eléctrica y temperatura regulable.

Cada unidad dispone de cama o sofá, ropa de cama limpia y un sistema automatizado de entrada y salida. También habrá opciones con TV, espacio de escritorio, baños y duchas privados.

Ubicación y precios

Las primeras instalaciones estarán en el tercer piso de dos áreas del aeropuerto: una en la Terminal Norte y otra en la Terminal Sur. La apertura se realizará a finales de noviembre para el primer punto y posteriormente para el segundo.

El precio será de aproximadamente 36 dólares por hora en habitaciones individuales y alrededor de 60 dólares por hora en las dobles.

El contrato con la operadora tiene un plazo inicial de cinco años y opción a extenderse otros cinco. Las autoridades del condado estiman que podrían generar ingresos cercanos a los 10 millones de dólares si alcanza su potencial de uso previsto.

