Evite cierres y restricciones de tránsito en Miami: alertas emitidas por la construcción de la I-395/SR 836/I-95 hasta el 17 de octubre

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), continúa anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación importantes arterias viales interconectadas, esta es la actualización para esta semana.

Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 13 al 18 de octubre.

Conozca la información oficial que lo pone al tanto de las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.

I-95 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street.

Puede chequear el mapa de desvío en el siguiente enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

I-395 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 5:30 para obras de mejora del drenaje. También será necesario cerrar carriles durante el día.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Puede chequear el mapa de desvío en este enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del lunes 13 al viernes 17 de octubre: dos carriles en NE 13 Street desde Biscayne Boulevard hasta NE 2 Avenue estarán cerrados entre las 5:30 a.m. y las 3:00 p.m. para permitir que el contratista del proyecto trabaje en mejoras de drenaje.

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 entre las 22:00 y las 5:30 a.m.

Para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

- Puede continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace.

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los desvíos puede consultarlos a continuación: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste.

La hora de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvíos aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7:00 a.m.

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (SR) 7/US 441/NW 7 Avenue

Del domingo 12 al viernes 17 de octubre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m. El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

