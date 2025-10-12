Potente tormenta impacta la costa este de EEUU: lo que debe saber sobre el peligro y sus posibles consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que la potente tormenta del noreste por el que se habían emitido advertencias preventivas en Estados Unidos (EEUU), se está fortaleciendo.

Esto, a medida que “nordeste” o “nor’easter” avanza por la costa del Atlántico medio y desencadena ráfagas de viento dañinas y fuertes lluvias.

Desde el portal de CNN señalan que la tormenta “está dando un fuerte golpe” a medida que avanza lentamente hacia el norte y amenaza con empujar el océano hacia las casas y las carreteras a lo largo de la costa del Atlántico medio e interrumpir los viajes aéreos en los principales aeropuertos del noreste.

Los reportes más recientes señalan que se han observado ráfagas de viento superiores a 80 km/h en Carolina del Norte, con una ráfaga de 98 km/h medida en Cape Lookout.

Es decir, tan fuertes como una tormenta tropical, aunque no está clasificada como tal.

Prevén que fuertes ráfagas de viento se extenderán más al norte medida que transcurre este domingo.

Peligro con los niveles del agua

El lento movimiento del huracán del noreste provocará múltiples rondas de inundaciones costeras y aumentará el potencial de erosión de las playas a lo largo de la costa este.

El nivel del agua en partes de las costas de Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Virginia podría alcanzar niveles no vistos en casi una década entre la tarde del domingo y el lunes.

Las fuertes inundaciones costeras podrían inundar carreteras y viviendas, además de causar erosión de las playas al combinarse con las fuertes lluvias y vientos.

De hecho, se espera que más de 20 puntos de medición de ríos alcancen el nivel de inundación moderado o grave, el nivel más severo, a partir de este nordeste.

Las áreas desde Virginia Tidewater hasta Delaware y el sur de Nueva Jersey son de especial preocupación.

Pronostican que los niveles de agua podrían subir al nivel de inundación importante el domingo por la tarde en Atlantic City, Nueva Jersey, y luego superar los 8 pies el lunes, que sería el nivel más alto observado desde la supertormenta Sandy en 2012.

Se proyecta que los niveles en Cape May, Nueva Jersey, alcancen más de 8 pies y serían los terceros más altos registrados y los más altos desde enero de 2016.

Advertencias: escenario que se espera

Se esperan lluvias de 2,5 a 7,6 cm a lo largo de la Costa Este, con precipitaciones de hasta 15 cm en algunas zonas del este de Carolina del Norte y el sureste de Nueva Inglaterra.

Las inundaciones repentinas localizadas serán motivo de preocupación en zonas con múltiples lluvias intensas.

Se estima que los fuertes vientos podrían durar hasta el martes por la mañana a lo largo de la costa noreste y podrían derribar ramas de árboles y hacer volar objetos sueltos.

Además, es posible que se produzcan cortes de electricidad, especialmente en las zonas costeras, y los fuertes vientos se extenderán tierra adentro, a zonas más pobladas.

Así mismo, el viento probablemente causará retrasos y cancelaciones de vuelos el domingo y el lunes en importantes aeropuertos como Washington D. C., Nueva York y Boston.

El nordeste ya ha causado inundaciones costeras en el sureste.

El puerto de Charleston en Carolina del Sur alcanzó un nivel de inundación importante el viernes por la mañana y el sábado por la tarde, inundando las calles.

Se ha indicado que el sábado, algunos tramos de la Carretera 12 de Carolina del Norte estuvieron cerrados debido a la intensa inundación oceánica.

La continua erosión de las playas en los Outer Banks de Carolina del Norte aumenta la preocupación en la zona.

Sin embargo, el pronóstico señala que el nordeste finalmente se debilitará o se alejará de la costa el martes.

